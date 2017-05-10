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Технологии
SpaceX провела первые испытания сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy

SpaceX провела первые испытания сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy

13:07  10 Мая 2017
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SpaceX провела первые испытания сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy

Хоторн (штат Калифорния, США), 10 мая. Американская компания SpaceX завершила первые тесты центрального блока сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Об этом сообщается в микроблоге компании в социальной сети Twitter.

По данным Ars Technica, прошедшие испытания завершились благополучно и были признаны удачными. Планируется, что первый запуск ракеты состоится в конце текущего года.

Сообщается, что в конструкции тяжелого носителя будут использоваться ранее примененные первые ступени Falcon 9.

Напомним, в начале мая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 удачно приземлилась после запуска американского разведывательного спутника с флоридского космодрома. 

 

#spacex #falcon
Дана Балан
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