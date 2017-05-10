Россия готова: указ Путина обеспечит безопасность Чемпионата мира по футболу-2018

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных мер безопасности на территории крупных российских городов, принимающих Кубок конфедераций и Чемпионат мира по футболу в этом и следующем году. Усиленные меры безопасности будут действовать с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года.

На период проведения Кубка конфедераций президентский указ затрагивает Казань, Москву, Санкт-Петербург и Сочи. На время Чемпионата мира по футболу — Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москву, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Саранск и Сочи. Во всех этих городах будут созданы особые зоны, в которых будут действовать усиленные меры по безопасности. Их назначение — пресечь всякую возможность террористических атак против граждан нашей страны и иностранных туристов.

Так, во время турниров иностранные граждане и лица без гражданства обязаны будут обратиться в МВД РФ за регистрацией в течение суток с момента прибытия. Подобные же меры будут введены и в отношении граждан РФ, прибывших на место проведения футбольных первенств из других городов. Они должны будут пройти регистрацию в течение трех дней. Эти требования не распространяются на участников турниров и представителей FIFA.

На время Кубка конфедераций и Чемпионата мира в принимающие их города будет запрещен въезд автобусов, кроме тех, которые получат особое разрешение. Кроме того, указ президента также запрещает оборот взрывчатых веществ, гражданского и служебного оружия, патронов к нему. Наконец, в принимающих футбольные матчи городах будет ограничена продажа лекарственных препаратов, содержащих психотропные и наркотические вещества, а также алкоголя.

Сегодня тема безопасности общественных мероприятий в крупных городах России актуальна как никогда, напоминает президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«Разгул террористической деятельности охватил сейчас весь мир. К сожалению, он дает о себе знать и в России. Мы помним печальный пример Санкт-Петербурга и многие аресты, которые происходили в других субъектах РФ. Бандиты и террористы не успокоятся и попытаются испортить нам и Кубок конфедераций, и тем более Чемпионат мира по футболу, который пройдет в следующем году. Указ президента призван обеспечить безопасность наших граждан и тех иностранцев, которые прибудут к нам на эти спортивные мероприятия. Все они хотят получить гарантию того, что у нас ничего не случится», — заявил он в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

К счастью, российская власть и спецслужбы, продолжает Гончаров, имеют большой опыт обеспечения безопасности мероприятий такого уровня. «Вспомним Сочи. Когда Россия начала готовиться к Олимпийским играм, многие предрекали, что мы не сможем обеспечить их безопасность на должном уровне. Но Олимпийские игры прошли, и весь мир убедился в том, что наши спецслужбы и правительственные органы способны успешно обеспечить безопасность даже таких масштабных мероприятий. Я думаю, что также будет и в случае мировых первенств по футболу. Россия имеет и силы, и возможности, чтобы достойно провести все эти мероприятия», — поясняет эксперт.

Конечно, на первый взгляд грядущие меры по усилению безопасности могут показаться достаточно жесткими. Тем не менее Гончаров не считает, что они вызовут какую-то серьезную обеспокоенность среди рядовых граждан РФ. В большинстве своем российское общество будет способно понять необходимость подобных решений — на это очень четко указывают примеры прошлых лет.

«Снова сошлюсь на пример Сочи. Там во время Олимпиады также действовали очень серьезные меры по обеспечению безопасности. Они касались и проезда автобусов, и прибывающих в город туристов. Я не помню — наверное, их и не было — каких-то проявлений протеста или какого-то недовольства граждан. Все они прекрасно понимали, зачем это делается», — отмечает Гончаров.

Перед Олимпиадой в Сочи было проведено несколько соцопросов. «Граждан спросили, готовы ли они принять временное ущемление того, что принято называть демократическими правами. Более 80% из них ответили: «Да, ради безопасности меня, моей семьи и внуков, я готов поступиться тем-то, тем-то и тем-то». Сейчас россияне тем более понимают, насколько серьезная угроза исходит от сил международного терроризма. Потому я не предвижу проблемы, которая могла бы поставить наши власти и наших граждан в тупик», — резюмирует эксперт.