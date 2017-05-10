Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Россия готова: указ Путина обеспечит безопасность Чемпионата мира по футболу-2018

Россия готова: указ Путина обеспечит безопасность Чемпионата мира по футболу-2018

12:58  10 Мая 2017
173

Россия готова: указ Путина обеспечит безопасность Чемпионата мира по футболу-2018

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных мер безопасности на территории крупных российских городов, принимающих Кубок конфедераций и Чемпионат мира по футболу в этом и следующем году. Усиленные меры безопасности будут действовать с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года.

На период проведения Кубка конфедераций президентский указ затрагивает Казань, Москву, Санкт-Петербург и Сочи. На время Чемпионата мира по футболу — Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москву, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Саранск и Сочи. Во всех этих городах будут созданы особые зоны, в которых будут действовать усиленные меры по безопасности. Их назначение — пресечь всякую возможность террористических атак против граждан нашей страны и иностранных туристов.

Так, во время турниров иностранные граждане и лица без гражданства обязаны будут обратиться в МВД РФ за регистрацией в течение суток с момента прибытия. Подобные же меры будут введены и в отношении граждан РФ, прибывших на место проведения футбольных первенств из других городов. Они должны будут пройти регистрацию в течение трех дней. Эти требования не распространяются на участников турниров и представителей FIFA.

На время Кубка конфедераций и Чемпионата мира в принимающие их города будет запрещен въезд автобусов, кроме тех, которые получат особое разрешение. Кроме того, указ президента также запрещает оборот взрывчатых веществ, гражданского и служебного оружия, патронов к нему. Наконец, в принимающих футбольные матчи городах будет ограничена продажа лекарственных препаратов, содержащих психотропные и наркотические вещества, а также алкоголя.

В принимающих футбольные матчи городах будет ограничена продажа алкоголя

Сегодня тема безопасности общественных мероприятий в крупных городах России актуальна как никогда, напоминает президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«Разгул террористической деятельности охватил сейчас весь мир. К сожалению, он дает о себе знать и в России. Мы помним печальный пример Санкт-Петербурга и многие аресты, которые происходили в других субъектах РФ. Бандиты и террористы не успокоятся и попытаются испортить нам и Кубок конфедераций, и тем более Чемпионат мира по футболу, который пройдет в следующем году. Указ президента призван обеспечить безопасность наших граждан и тех иностранцев, которые прибудут к нам на эти спортивные мероприятия. Все они хотят получить гарантию того, что у нас ничего не случится», — заявил он в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

К счастью, российская власть и спецслужбы, продолжает Гончаров, имеют большой опыт обеспечения безопасности мероприятий такого уровня. «Вспомним Сочи. Когда Россия начала готовиться к Олимпийским играм, многие предрекали, что мы не сможем обеспечить их безопасность на должном уровне. Но Олимпийские игры прошли, и весь мир убедился в том, что наши спецслужбы и правительственные органы способны успешно обеспечить безопасность даже таких масштабных мероприятий. Я думаю, что также будет и в случае мировых первенств по футболу. Россия имеет и силы, и возможности, чтобы достойно провести все эти мероприятия», — поясняет эксперт.

Конечно, на первый взгляд грядущие меры по усилению безопасности могут показаться достаточно жесткими. Тем не менее Гончаров не считает, что они вызовут какую-то серьезную обеспокоенность среди рядовых граждан РФ. В большинстве своем российское общество будет способно понять необходимость подобных решений — на это очень четко указывают примеры прошлых лет.

На первый взгляд грядущие меры по усилению безопасности могут показаться жесткими

«Снова сошлюсь на пример Сочи. Там во время Олимпиады также действовали очень серьезные меры по обеспечению безопасности. Они касались и проезда автобусов, и прибывающих в город туристов. Я не помню — наверное, их и не было — каких-то проявлений протеста или какого-то недовольства граждан. Все они прекрасно понимали, зачем это делается», — отмечает Гончаров.

Перед Олимпиадой в Сочи было проведено несколько соцопросов. «Граждан спросили, готовы ли они принять временное ущемление того, что принято называть демократическими правами. Более 80% из них ответили: «Да, ради безопасности меня, моей семьи и внуков, я готов поступиться тем-то, тем-то и тем-то». Сейчас россияне тем более понимают, насколько серьезная угроза исходит от сил международного терроризма. Потому я не предвижу проблемы, которая могла бы поставить наши власти и наших граждан в тупик», — резюмирует эксперт.

#путин #гончаров
Иван Верихов
Комментарии
Новости партнеров