Отставка директора ФБР Джеймса Коми: руки Трампа наконец-то развязаны

В закладки

Скопировать

Отставка директора ФБР Джеймса Коми, который возглавлял ведомство американских «рыцарей плаща и кинжала» с 4 сентября 2013 года и, по всеобщему мнению, сыграл одну из ключевых ролей в избрании Дональда Трампа 45-м президентом США, прозвучала как гром среди ясного неба.

Сам Коми вообще сначала не поверил в это, посчитав сообщение о своей отставке «розыгрышем». Однако новость на этот раз оказалась не «фейковой». И напрочь опровергающей рассуждения о том, что «Большой Дональд» утратил статус самостоятельной фигуры, «сломался» под натиском жаждущих реванша неоконсерваторов-«клинтоноидов» и теперь будет тянуть ту же лямку, которую тянули, изредка «взбрыкивая», его предшественники Джордж Буш-младший и Барак Обама.

В истории США это всего лишь второй случай, когда президент США отправляет в отставку главу ФБР — первый произошел в 1993 году, когда Билл Клинтон накануне «черного октября» в Москве через генпрокурора избавился от ставленника республиканцев Уильяма Сешнса, поставив ему в вину злоупотребление служебным положением в личных целях.

Утративший доверие

На ум невольно приходит шиллеровское «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить». Вопрос только в том, что за «дело» было поручено «мавру Коми» и с каким результатом оно было завершено.

Официальная причина увольнения сформулирована Трампом точно так же, как и в случае с другим «творцом» его сенсационной победы, генералом Майклом Флинном, — «утрата доверия». Почему подобное могло произойти?

Возможно, нынешнему «хозяину Белого дома» показалось неприемлемым выступление уже бывшего шефа ФБР перед Конгрессом по вопросу о «русском следе» в президентской кампании 2016 года, поскольку в нем явно просматривалось желание Коми не «закрыть» эту проблему, а оставить ее как можно дольше «в подвешенном состоянии», используя в качестве мощного рычага (с потенциальным импичментом) для скрытого давления на Трампа?

Возможно, речь идет о том, что Коми занимал собственную позицию, слишком отличную от позиции 45-го президента США, по целому ряду внутренних и внешнеполитических проблем, стоящих перед Америкой.

Возможно и то, что далеко не случайно эта отставка состоялась как раз в День Победы, а следом за ней появилась информация о предстоящей встрече Трампа с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Окончательно все эти предположения и догадки могут быть частично (но лишь частично!) подтверждены или опровергнуты дальнейшим развитием событий — включая вопрос о том, кто именно займет опустевшее кресло главы ФБР. Временно его обязанности назначен исполнять Эндрю Маккейб, бывший заместителем Коми. И если после этой громкой отставки подзатянувшиеся проблемы Трампа с формированием своего правительства будут решены, а его инициативы перестанут буквально «в штыки» восприниматься законодателями: причем не только демократами, но и частью республиканцев, — значит, удар был нанесен точно и своевременно.

Гуру крупных банкротств

Впрочем, о том, что «лед тронулся», можно было судить по наконец-то прошедшему 4 мая через Конгресс законопроекту о реформе системы медицинского страхования Obamacare. Реформе, которая была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Еще раньше, 26 апреля, Белый дом объявил о налоговой реформе, а 5 мая был одобрен временный федеральный бюджет США до конца текущего финансового года.

Читайте также: США на грани краха: в Пуэрто-Рико Яресько обкатывает технологию банкротства

Из этих событий можно сделать вывод, что «гуру жестких переговоров и крупных банкротств» Дональд Трамп, несмотря на активное противодействие своих оппонентов и явных врагов, в целом добился компромисса на своих условиях. Скорее всего, только теперь мы сможем увидеть «настоящего Трампа», руки которого больше не связаны, который получил возможность более-менее свободно действовать и на американской, и на международной арене.

Это вовсе не означает, что его действия будут соответствовать интересам России. Но, по крайней мере, они не будут диктоваться интересами «неоконсерваторов», получивших свои «отступные». В том числе, не исключено, — во Франции, где победил их сторонник Эммануэль Макрон. Реванш в Париже за поражение в Вашингтоне — не самый убедительный вариант, но все же, если Европа начнет выделяться в отдельный геополитический «центр силы», причем силы «сторонников глобальной демократии», это для противников Трампа гораздо лучше, чем ничего.

Читайте также: Дональд Трамп: 100 дней президентства и 45 процентов поддержки

Похоже, мир окончательно вступил в эпоху глобальной трансформации, когда старые альянсы распадаются, на их месте возникают новые, происходит «смена лидеров» и тектонические подвижки казавшихся непоколебимыми вершин. Дороги назад больше нет, Рубикон перейден.

Кстати, кто у нас сейчас глава субъекта Федерации под названием Республика Коми? Не появится ли у него перспективный и весьма информированный преемник с некогда американским гражданством?