Новороссия сегодня: 66 обстрелов Донбасса, спасатели-россияне в Донецке, Луганск готовит верификацию пленных

В закладки

Скопировать

Новороссия, 10 мая. За минувшие сутки украинские военные 66 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР и ЛНР, российские спасатели и активисты посетили Луганск, делегация из Луганска выехала на Украину для проведения верификации удерживаемых Киевом лиц. Последние новости Донецкой и Луганской народных республик — в обзоре Федерального агентства новостей.

Обстрел Донбасса

За минувшие сутки подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) 61 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает ДАН со ссылкой на источник в оперативном командовании Донецкой народной республики. Под огнем ВСУ оказался 21 населенный пункт ДНР. В командовании добавили, что украинские силовики применяли артиллерию, минометы, танки, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), БМП, БРТ, гранатометы и стрелковое оружие.

В результате обстрела были повреждены девять зданий в Куйбышевском районе Донецка и селе Безыменное Новоазовского района.

В Куйбышевском районе Донецка при обстреле пострадали двое мирных жителей, один из которых ребенок. В оперативном командовании ДНР отметили, что женщина от госпитализации отказалась, а пострадавшая девочка 2009 года рождения была доставлена в Донецкую больницу им. Калинина

В Луганской народной республике за минувшую ночь украинские военные нарушили режим перемирия пять раз, сообщает ЛИЦ со ссылкой на представителя Народной милиции ЛНР. Украинские силовики использовали 120-мм и 82-мм минометы, БМП, автоматические станковые гранатометы (АГС) и стрелковое оружие. Под огнем оказались районы ПГТ Фрунзе и села Логвиново.

Процедура верификации

Делегация ЛНР отправилась на Украину для верификации удерживаемых Киевом лиц, сообщает Луганскинформцентр. Отмечается, что представительницы республики уже пересекли блокпост в районе Станицы Луганской. Ранее сообщалось, что визит на Украину был запланирован на 4 мая, однако представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подали прошение о переносе верификации на 10 мая.

Напомним, представитель ЛНР в рабочей группе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными Ольга Кобцева сообщила, что матери удерживаемых жителей Новороссии намерены проверить правдивость сообщений украинской стороны, что их военнопленные отказываются возвращаться на территорию Донбасса и не хотят проходить процедуру обмена.

Ранее планировалось, что делегацию ЛНР и представителей ОБСЕ будут сопровождать сотрудники СБУ и украинский омбудсмен Валерия Лутковская. Кобцева также сообщила, что украинская сторона согласна с предложением республик провести верификацию удерживаемых на Украине представителями комитетов матерей.

Поддержка жителей республик

Российский союз спасателей продолжит помогать жителям ДНР и ЛНР, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Донецкой народной республики.

По словам председателя высшего совета общественной организации Сергея Щетинина, союз активно взаимодействует с МЧС и вовлекает в деятельность представителей всех возрастов. Щетинин отметил, что основной задачей организации является помощь в подготовке местного населения к чрезвычайным ситуациям. Он также подчеркнул, что на данный момент в организации состоит порядка 40 тысяч человек: это не только профессиональные спасатели, но и люди с активной гражданской позицией.

«Здесь, в Донецке, мы ведем активную работу по оказанию помощи жителям», — подчеркнул Сергей Щетинин.

В рамках визита в Донецк представители Россоюзспаса также передали ветеранам ДНР подарки.