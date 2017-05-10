Тиражирование вбросов ИГ в СМИ осудили в Минобороны РФ
Москва, 10 мая. Боевики террористической организации «Исламское государство» не казнили в Сирии якобы «российского разведчика», сообщили в министерстве обороны России.
Российское военное ведомство опровергло информацию запрещенного в РФ «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ) о казни якобы российского разведчика в Сирии.
«Все военнослужащие вооруженных сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений» , — констатировали в Минобороны РФ.
В ведомстве осудили СМИ, которые распространили это лживое заявление террористов.
Ранее курды назвали «историческим» решение США о поставках им вооружения.
* Организация запрещена на территории РФ.