Эксперты изучат опасные последствия применения урановых бомб НАТО в Сербии

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Белград, 10 мая. Группа независимых экспертов намерена заняться изучением вредных последствий бомбардировок НАТО урановыми боеприпасами в Сербии.

Специалисты убеждены, что даже спустя 18 лет они представляют опасность для жителей страны и окружающей среды. Инициатива о создании специальной комиссии была направлена в Минтруда страны, однако ответа пока не последовало.

«Никто из нас не утверждает, что последствия будут катастрофическими, или что мы правы, — заявила поддержавшая инициативу нейрохирург Даника Груджисик. — Возможно правы те, кто горит, что это здорово, что три тонны ртути просочилась в Дунай, что обедненный уран — феноменальный, что они должны бомбить нас снова. Я не знаю последствий, но только специалисты могут сообщить их, в то время как долг политиков перед людьми состоит в том, чтобы обеспечить этот ответ».

По данным НАТО, на Сербию было сброшено более 30 тысяч ракет с обедненным ураном, тогда как югославская армия насчитала 50 тысяч. Период полураспада урана составляет 4,5 миллиарда лет, поэтому его содержание в почве, воде и продуктах питания представляет угрозу для людей.

«Люди, которые дышат урановой пылью, сталкиваются с проблемами, потому что только часть ее покидает тело, а остальное остается, создавая нарушения на клеточном уровне, что может привести к злокачественным заболеваниям», — цитирует эксперта портал b92.net.