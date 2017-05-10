Додон назвал четыре принципа развития Молдавии без НАТО и европейских ценностей

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Москва, 10 мая. Идея вступления Молдавии в НАТО не обсуждается, Кишинев намерен и дальше придерживаться нейтралитета и сохранять добрые отношения с Россией. Об этом говорил президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

«Есть вещи, которые не могут быть предметом переговоров: наша государственность, наш нейтралитет — НАТО категорически не приемлем; третий принципиальный момент — наше православие. То есть европейские ценности, которые нам пытаются всякими путями навязать, нам не нужны», — заявил он.

Додон особо выделил взаимоотношения с Россией, внеся партнерство с РФ в число необсуждаемых аксиом. Он добавил, что таких взглядов придерживается подавляющая часть населения страны.