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Россия
Особые зоны безопасности введут на российских АЭС для защиты от терактов

Особые зоны безопасности введут на российских АЭС для защиты от терактов

13:37  10 Мая 2017
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Особые зоны безопасности введут на российских АЭС для защиты от терактов

Москва, 10 мая. Правительство РФ распорядилось ввести зоны безопасности на АЭС с особым правовым режимом в рамках повышения антитеррористической безопасности, говорится в соответствующем распоряжении на официальном портале правовой информации.

Ядерные установки, хранилища радиоактивных отходов, радиационные источники и пункты хранения ядерных материалов вошли в зоны безопасности, получившие особый статус в рамках повышения антитеррористической безопасности на российских АЭС. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на портале правовой информации, оно касается всех десяти действующих в стране атомных электростанций, а также будущей атомной ТЭС «Академик Ломоносов».​

Ирина Селезнева
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