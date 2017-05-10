Особые зоны безопасности введут на российских АЭС для защиты от терактов

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Москва, 10 мая. Правительство РФ распорядилось ввести зоны безопасности на АЭС с особым правовым режимом в рамках повышения антитеррористической безопасности, говорится в соответствующем распоряжении на официальном портале правовой информации.

Ядерные установки, хранилища радиоактивных отходов, радиационные источники и пункты хранения ядерных материалов вошли в зоны безопасности, получившие особый статус в рамках повышения антитеррористической безопасности на российских АЭС. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на портале правовой информации, оно касается всех десяти действующих в стране атомных электростанций, а также будущей атомной ТЭС «Академик Ломоносов».​