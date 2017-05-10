Сирия и визит Лаврова в США стали главными темами совещания Путина и Совбеза РФ

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Москва, 10 мая. Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Главной темой обсуждения стал визит главы МИД РФ Сергеяы Лаврова в США и проблема деэскалации в Сирии.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на совещании обсуждались текущие вопросы российской повестки. Особенно актуальной в свете предстоящих контактов главы российского внешнеполитического ведомства с американскими коллегами стала тема двусторонних отношений России и США.

«Также состоялся обмен мнениями по ходу формирования зон деэскалации в Сирии в свете подписания на встрече в Астане соответствующего соглашения», — добавил Песков.

В совещании принимали участие глава правительства Дмитрий Медведев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и др.