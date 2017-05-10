Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Сирия и визит Лаврова в США стали главными темами совещания Путина и Совбеза РФ

Сирия и визит Лаврова в США стали главными темами совещания Путина и Совбеза РФ

12:25  10 Мая 2017
58

Сирия и визит Лаврова в США стали главными темами совещания Путина и Совбеза РФ

Москва, 10 мая. Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Главной темой обсуждения стал визит главы МИД РФ Сергеяы Лаврова в США и проблема деэскалации в Сирии.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на совещании обсуждались текущие вопросы российской повестки. Особенно актуальной в свете предстоящих контактов главы российского внешнеполитического ведомства с американскими коллегами стала тема двусторонних отношений России и США. 

«Также состоялся обмен мнениями по ходу формирования зон деэскалации в Сирии в свете подписания на встрече в Астане соответствующего соглашения», — добавил Песков. 

В совещании принимали участие глава правительства Дмитрий Медведев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и др. 

#путин #песков
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров