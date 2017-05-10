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Происшествия
Серьезное ДТП в Кургане: автобус перевернулся после столкновения с иномаркой

Серьезное ДТП в Кургане: автобус перевернулся после столкновения с иномаркой

12:30  10 Мая 2017
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Серьезное ДТП в Кургане: автобус перевернулся после столкновения с иномаркой

Курган, 10 мая. В Кургане сегодня днем произошло серьезное ДТП с участием маршрутного автобуса и иномарки. По словам очевидцев, не обошлось без пострадавших.

Пассажирский ПАЗ и Ford столкнулись на перекрестке улиц Карбышева и Салавата Юлаева около 13.00. От удара автобус перевернулся, передает URA.RU.

Очевидцы утверждают, что травмы получили пассажиры автобуса и один из водителей. Все обстоятельства и причины аварии сейчас выясняются.

Алексей Громов
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