Юные мигрантки ограбили москвича после знакомства в Сети

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Москва, 10 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух женщин, которые напали на мужчину в Москве, отобрали у него ценные вещи и сбежали с места преступления на такси. Об этом сегодня сообщает пресс-служба областного главка министерства внутренних дел.

По данным ведомства, москвич познакомился в социальной сети с двумя девушками, после чего они решили встретиться около станции метрополитена «Щелковская». Вскоре одна из девушек внезапно достала газовый баллончик и брызнула мужчине в лицо, после чего молодые женщины украли у него деньги и уехали на такси, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сотрудники московской полиции завели в отношении злоумышленниц уголовное дело о разбое. Подозреваемые, которыми оказались 19-летние приезжие, задержаны на Щелковском шоссе.