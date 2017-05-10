Выходец из Киргизии задержан в «Пулково» за жестокое изнасилование

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Санкт-Петербург, 10 мая. В аэропорту «Пулково» правоохранительные органы задержали уроженца Киргизии, причастного к изнасилованию гражданки РФ 1989 года рождения.

Выходец из Киргизии надругался над гражданкой РФ 1989 года рождения, инцидент имел место в Ленобласти 17 марта 2017 года. По данным правоохранительных органов Петербурга, злоумышленник 1986 года рождения применил физическую силу и изнасиловал свою жертву после чего скрылся.

По факту изнасилования СУ СК РФ по Ленобласти возбудил уголовное дело. Оперативные сотрудники получили информацию о том, что подозреваемый в изнасиловании возвращается в Петербург самолетом из Киргизии 5 мая. Он был задержан в аэропорту «Пулково», проводятся следственные мероприятия.​