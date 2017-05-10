СМИ сообщили о гибели депутата Госдумы на отдыхе в Израиле

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Москва, 10 мая. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Тарасюк погиб на побережье Мертвого моря в Израиле. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники издания «URA.RU» сообщили, что Тарасюк мог оказаться российским туристом, погибшим в Израиле 6 мая. Прибывшим медикам не удалось реанимировать мужчину, потерявшему сознание на пляже.

Отметим, что информацию о гибели парламентария в ЛДПР официально не комментируют.