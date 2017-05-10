Азаров о Дне Победы в Днепре: Режим испугался, что отморозков на всех не хватит

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Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов прекращает финансирование ветеранских организаций. Вместо этого бюджетные средства будут направлены на нужды бывших участников военной операции в Донбассе. В ситуации разбиралось Федеральное агентство новостей.

Формальным поводом для такого решения стали столкновения на массовых акциях в День Победы. В городе состоялась драка между участниками «Марша Победы» и участниками АТО: демонстранты использовали советскую символику, в частности, георгиевскую ленту. Это очень не понравилось радикалам. Около 15 человек в ходе потасовки были задержаны полицией. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

«С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех ветеранских организаций. На следующей сессии городского совета будет выделено финансирование союзу ветеранов АТО», — написал Филатов на своей странице в Facebook.

Он также посетовал на то, что в городе якобы сложилась ненормальная ситуация в полиции и если ничего не изменится, то в Днепре сложится аналог немецкого фрайкора. Это патриотическое формирование, которое позже даст развитие Национал-социалистической партии в Германии, а значит фашизму.

«Если власть не может защитить людей, то они сами имеют право это сделать», — добавил Филатов.

Чуть позже стало понятно, что он имел в виду. После массовых беспорядков 9 мая глава МВД Украины Арсен Аваков отправил в отставку руководителей полиции городского и областного уровней. Им не простили поддержку участников марша Победы и задержания радикалов. По факту беспорядков в Днепре даже назначено специальное служебное расследование.

«Это нормальная для этого режима реакция испуга. Она призвана донести до всех полицейских начальников мысль: не перегибайте палку. Ясно, что киевские власти ориентируются на бандитов, радикалов и бандеровцев, которые являются их опорой. Это предупреждение пошло от Порошенко и Авакова — заниматься нужно тем, чем положено, и продолжать запугивать людей. День Победы показал, что страх уходит: массовые демонстрации людей прошли в крупных городах вроде Киева, Запорожье, Одессы, Харькова, Днепра. Даже такой город в Харьковской области как Изюм выставил несколько тысяч человек», — комментирует специально для ФАН экс-премьер министр Украины Николай Азаров.

По Сети сейчас гуляет видео от 2009 года, когда Аваков, будучи губернатором Харьковской области, говорил о важности праздника 9 Мая. По его словам, уважение к этому дню воспитано в генах украинца и никуда и никогда не уйдет. Прошло восемь лет, и что-то пошло не так.

«В Одессе в Доме профсоюзов сожгли больше ста человек — и никто из полицейских начальников не пострадал. Под Киевом были полицейские разборки, пять человек друг друга перестреляли — никаких оргвыводов, в том числе и по самому Авакову. А тут, подумаешь, задержали с десяток этих бандитов и доставили в полицейский участок. У них на руках оказались ножи, дымовые шашки. Чего же с ними церемониться? За это руководители были уволены. Но это все-таки позитивный сигнал: даже среди руководства полиции, получается, не все так однозначно. Кто-то уже откровенно не поддерживает власть», — продолжает Азаров.

Остается понять, что же будет в Днепре после всех этих событий, как будет реагировать население на последние указания Филатова.

«Атмосфера в городе тяжелая: три года у власти не пойми кто — то Коломойский, то Филатов. Они не останавливались перед убийствами, перед запугиванием и исчезновением людей. А сейчас тот же Филатов боится и ставит ультиматумы Авакову. Коломойский прекратил финансирование всех этих отморозков: те лишились ресурсов, и сейчас власть решает вопрос финансирования этих банд добровольцев за счет ветеранов. Потом смотрите: режим, конечно, к 9 Мая готовился, в крупные города были командированы отморозки, но на все населенные пункты и на всех ветеранов не хватило. Недостача бандитов не позволяет подавить масштабные выступления людей», — добавляет экс-премьер Украины.

Как писала Lenta.ru, сегодня депутат Верховной рады и бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»* Дмитрий Ярош заявил: В Днепре необходимо предотвратить «ватно-колорадный реванш». Иначе может «заговорить улица, а возможно, и стволы».

Фото: 056.ua

* Организация запрещена на территории РФ.