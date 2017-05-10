Азаров о Дне Победы в Днепре: Режим испугался, что отморозков на всех не хватит
Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов прекращает финансирование ветеранских организаций. Вместо этого бюджетные средства будут направлены на нужды бывших участников военной операции в Донбассе. В ситуации разбиралось Федеральное агентство новостей.
Формальным поводом для такого решения стали столкновения на массовых акциях в День Победы. В городе состоялась драка между участниками «Марша Победы» и участниками АТО: демонстранты использовали советскую символику, в частности, георгиевскую ленту. Это очень не понравилось радикалам. Около 15 человек в ходе потасовки были задержаны полицией. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
«С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех ветеранских организаций. На следующей сессии городского совета будет выделено финансирование союзу ветеранов АТО», — написал Филатов на своей странице в Facebook.
Он также посетовал на то, что в городе якобы сложилась ненормальная ситуация в полиции и если ничего не изменится, то в Днепре сложится аналог немецкого фрайкора. Это патриотическое формирование, которое позже даст развитие Национал-социалистической партии в Германии, а значит фашизму.
«Если власть не может защитить людей, то они сами имеют право это сделать», — добавил Филатов.
Чуть позже стало понятно, что он имел в виду. После массовых беспорядков 9 мая глава МВД Украины Арсен Аваков отправил в отставку руководителей полиции городского и областного уровней. Им не простили поддержку участников марша Победы и задержания радикалов. По факту беспорядков в Днепре даже назначено специальное служебное расследование.
«Это нормальная для этого режима реакция испуга. Она призвана донести до всех полицейских начальников мысль: не перегибайте палку. Ясно, что киевские власти ориентируются на бандитов, радикалов и бандеровцев, которые являются их опорой. Это предупреждение пошло от Порошенко и Авакова — заниматься нужно тем, чем положено, и продолжать запугивать людей. День Победы показал, что страх уходит: массовые демонстрации людей прошли в крупных городах вроде Киева, Запорожье, Одессы, Харькова, Днепра. Даже такой город в Харьковской области как Изюм выставил несколько тысяч человек», — комментирует специально для ФАН экс-премьер министр Украины Николай Азаров.
По Сети сейчас гуляет видео от 2009 года, когда Аваков, будучи губернатором Харьковской области, говорил о важности праздника 9 Мая. По его словам, уважение к этому дню воспитано в генах украинца и никуда и никогда не уйдет. Прошло восемь лет, и что-то пошло не так.
«В Одессе в Доме профсоюзов сожгли больше ста человек — и никто из полицейских начальников не пострадал. Под Киевом были полицейские разборки, пять человек друг друга перестреляли — никаких оргвыводов, в том числе и по самому Авакову. А тут, подумаешь, задержали с десяток этих бандитов и доставили в полицейский участок. У них на руках оказались ножи, дымовые шашки. Чего же с ними церемониться? За это руководители были уволены. Но это все-таки позитивный сигнал: даже среди руководства полиции, получается, не все так однозначно. Кто-то уже откровенно не поддерживает власть», — продолжает Азаров.
Остается понять, что же будет в Днепре после всех этих событий, как будет реагировать население на последние указания Филатова.
«Атмосфера в городе тяжелая: три года у власти не пойми кто — то Коломойский, то Филатов. Они не останавливались перед убийствами, перед запугиванием и исчезновением людей. А сейчас тот же Филатов боится и ставит ультиматумы Авакову. Коломойский прекратил финансирование всех этих отморозков: те лишились ресурсов, и сейчас власть решает вопрос финансирования этих банд добровольцев за счет ветеранов. Потом смотрите: режим, конечно, к 9 Мая готовился, в крупные города были командированы отморозки, но на все населенные пункты и на всех ветеранов не хватило. Недостача бандитов не позволяет подавить масштабные выступления людей», — добавляет экс-премьер Украины.
Как писала Lenta.ru, сегодня депутат Верховной рады и бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»* Дмитрий Ярош заявил: В Днепре необходимо предотвратить «ватно-колорадный реванш». Иначе может «заговорить улица, а возможно, и стволы».
Фото: 056.ua
* Организация запрещена на территории РФ.