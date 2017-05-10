На смену Луческу: «Зенит» рассчитывает перехватить у «Боруссии» Соузу

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Санкт-Петербург, 10 мая. Наставник итальянской «Фиорентины» Паулу Соуза может стать главным тренером петербургского «Зенита». Руководство сине-бело-голубых предложило португальскому специалисту возглавить клуб. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По данным издания, «Зенит» уже подготовил для наставника клуба из Флоренции контракт, рассчитанный на три года. Впрочем, о решении самого 46-летнего специалиста пока ничего не известно.

Отметим, что дортмундская «Боруссия» также рассчитывает на португальца, поскольку Томас Тухель может покинуть немецкий клуб из-за непростых отношений с боссами клуба, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Напомним, «Зенит» принял решение расстаться с румынским специалистом Мирчей Луческу.