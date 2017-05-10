Путин поручил снизить акцизы на медовуху

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Москва, 10 мая. Президент РФ Владимир Путин до 1 июля поручил правительству предоставить предложения о целесообразности снижения акциза на медовуху и наделении ее статусом сельхозпродукции.

Поручение кабмину было подписано по итогам встречи с предпринимателями Новгородской области.

«Правительству Российской Федерации представить предложения: о целесообразности отнесения к сельскохозяйственной продукции медовухи, произведенной из российского сырья и обладающей в этой связи характерными потребительскими свойствами, а также установления в отношении нее пониженной ставки акциза», — говорится в поручении.

Ранее новгородские предприниматели обратились к президенту, отметив, что акциз на медовуху, которая производится полностью из отечественного сырья, вырос более чем в два раза, поскольку относится к алкогольным напиткам.

С 1 января этого года акциз на медовуху вырос до 21 рубля за литр. Если медовуха получит статус сельскохозяйственной продукции, это позволит производителям претендовать на субсидии и налоговые льготы.