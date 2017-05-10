Amnesty International осудила Киев за «насилие» против людей с советской символикой

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Киев, 10 мая. С резкой критикой на действия украинских властей выступила правозащитная организация Amnesty International. Ее активисты осудили задержания во время мирных демонстраций 9 Мая, поводом для которых послужило использование и распространение советской символики. Правозащитники назвали произошедшее нарушением прав и свобод человека, потребовали освободить всех задержанных и провести тщательное расследование всех случаев применения насилия по отношению к демонстрантам.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте украинского подразделения Amnesty International. Напомним, во время торжественных шествий по случаю Дня Победы в некоторых городах Украины были задержаны несколько десятков граждан, а в Днепре произошла стычки с радикалами, в ходе которых пострадали восемь человек из числа участников торжеств.