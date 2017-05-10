Двое жителей Ямала расстреляли и изрубили бомжа, чтобы развлечься

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Салехард, 10 мая. Двух жителей Ямала подозревают в жестоком убийстве бездомного. Мужчины разрубили и расстреляли бомжа просто для того, чтобы развлечься.

Двоих мужчин задержали в городе Тарко-Сале и заключили под стражу. Они дают признательные показания по делу о жестоком убийстве бездомного, тело которого было обнаружено 30 апреля.

Как сообщает URA.Ru, преступление было совершено 24 апреля. Двое местных жителей катались на машине и заметили двух бездомных. Чтобы развлечься, они решили избить их. Одному из бомжей удалось сбежать.

Однако избиением дело не ограничилось: злоумышленники затолкали свою жертву в автомобиль и увезли в лес. Мужчине нанесли многочисленные рубленые раны головы и расстреляли из пневматического пистолета. Тело бездомного преступники спрятали около трубопровода, орудия убийства и одежду, в которой находились на момент убийства, выбросили, а автомобиль тщательно отмыли.