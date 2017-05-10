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Россия
Петербургский аэроэкспресс свяжет «Пулково» с Витебским вокзалом

Петербургский аэроэкспресс свяжет «Пулково» с Витебским вокзалом

11:59  10 Мая 2017
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Петербургский аэроэкспресс свяжет «Пулково» с Витебским вокзалом

Санкт-Петербург, 10 мая. На заседании городского правительства одобрили изменения генерального плана в связи с трассой аэроэкспресса, который будет соединять аэропорт «Пулково» и Витебским вокзалом.

Проект закона внесут в законодательное собрание в ближайшем будущем.

По словам председателя комитета по градостроительству и архитектуре Владимира Григорьева, в ходе заседания была проработана трассировка на Балтийский и Витебский вокзалы, выбор упал на Витебский вокзал.

Реализация проекта обойдется в 24 млрд рублей.

Данный вариант не потребует серьезной реконструкции железнодорожных путей, он также позволит обеспечить транспортную доступность с учетом станций метро и организованной парковки.

В ходе рассмотрения проекта учитывали пассажиропоток аэропорта «Пулково» к 2040 году.

#санкт-петербург #пулково #витебский вокзал
Дима Оленин
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