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Украина
Савченко дала Макрону совет по санкционной политике против России

Савченко дала Макрону совет по санкционной политике против России

11:53  10 Мая 2017
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Савченко дала Макрону совет по санкционной политике против России

Киев, 10 мая. Депутат Рады Надежда Савченко направила избранному президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо на английском языке с просьбой защитить территориальную целостность Украины и усилить антироссийские санкции.

Украинский парламентарий Надежда Савченко поздравила в письме на английском языке Эммануэля Макрона с победой в выборах президента Франции, говорится в сообщении на ее личной странице в Facebook, где также прикреплено фото самого документа. «Хочу поздравить весь французский народ со сделанным выбором и прошу вас, как человека, который занял этот пост, сделать всё, от вас зависящее, относительно международной поддержки и защиты территориальной целостности Украины», — обратилась Савченко с просьбой к Макрону.

Здесь же она добавила, что Франция как участник «нормандской четверки», играет одну из ключевых ролей в урегулировании украинского кризиса. При этом нардеп попросила Макрона не только сохранить, но и усилить санкции против России.​

Савченко дала Макрону совет по санкционной политике против России

Ирина Селезнева
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