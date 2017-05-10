Ирландская полиция не нашла оскорбленных после слов актера Стивена Фрая о боге

В закладки

Скопировать

Дублин, 10 мая. Ирландские правоохранительные органы приняли решение прекратить расследование в отношении британского актера и драматурга Стивена Фрая по подозрению в богохульстве, поскольку не сумели найти достаточное число оскорбленных людей после его высказываний. Об этом пишет The Irish Independent.

По данным издания, ирландская полиция уже уведомила пожаловавшегося на 59-летнего актера человека о своем решении. Как отметил источник газеты, этот гражданин не проходил по делу как потерпевший, а выступал в качестве свидетеля. Заявитель тогда сообщил, что лично его слова Фрая никак не оскорбили.

Напомним, поводом для разбирательства стали высказывания Фрая на ирландском телеканале RTE два года назад. Тогда писатель назвал бога, который допускает так много горя на планете, «капризным, озлобленным и глупым».