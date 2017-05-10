Лузерство как национальная идея: Дмитрий Лекух о мемориале АТО в киевском военном музее

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Замечательные новости приходят к нам с территории все больше и больше сходящей с ума Украины.

Как заявил как бы президент данного образования Петр Порошенко, он «принял политическое решение» о размещении мемориала в честь участников карательной операции против Донбасса на территории… музея Второй мировой войны.

Извините, но это надо цитировать:

«Считаю, что лучшей исторической локации для размещения мемориала украинских героев, чем эти высокие холмы правого берега Днепра, не найти, — выразился Порошенко во время открытия фотовыставки в Киеве. — Следовательно, вся эта территория, где будут размещаться, в частности, Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, а также будущий Мемориальный комплекс участникам антитеррористической операции, должен стать единственным Мемориалом украинских героев».

Заеденные вшами

Что тут можно сказать? Наверное, это даже логично. Хоть и оскорбительно по отношению к жителям Украины, но вполне логично — по отношению к их нынешним вождям.

Потому как дело тут вовсе не в неонацизме карательных батальонов и не в войне с собственным народом. А в изначальном лузерстве. Более того, в изначальной готовности киевских властей к поражению.

Ведь если вести свою «историю» не от народа, победившего в Великой Отечественной войне, а от грязных упырей, сидевших по бандитским схронам…

Если ежегодно прославлять холуев, которых их хозяева-гитлеровцы не считали за солдат и использовали лишь для карательных операций против гражданского населения…

Если возводить в герои нации ублюдков, «подвигом» у которых считалось убийство невооруженных русских, белорусов, украинцев, поляков, евреев...

Если в пример юношеству ставить жалких недобитков, прославившихся после войны исключительно умением прятаться от властей, убийствами из-за угла и групповыми изнасилованиями сельских учительниц, — то, наверное, в этот ряд и правда вписываются «герои трех котлов», способные лишь на подлые обстрелы Донбасса.

Однако вопрос тут не столько в реальных способностях всевозможных «киборгов», сколько в явном недостатке ума у тех, кто ими руководит.

Потому как заниматься нацбилдингом на фундаменте из фигур типа Ивана Мазепы, последовательно предававшего всех, начиная с польского короля Яна II Казимира, гетманов Дорошенко и Самойловича, через Петра Великого до шведского короля Карла XII, — означает обрекать и себя на судьбу быть «заеденными вшами», что не так-то умно.

Помещать же в общий музей карателей-дедов и карателей-внуков, вылизывавших кто германские сапоги, а кто американские, — значит собственноручно наделять «героев АТО» психотипом продажных неудачников.

Лузеров.

По мощам и елей

Вспомним, что тот же царь Петр 11 марта 1710 года специальным манифестом строго запретил оскорблять «малороссийский народ», попрекая его изменой Мазепы. Пригрозив жестоким наказанием и даже смертною казнью за нанесение подобной обиды. И вовсе не потому, что хотел достичь доверия со стороны малороссов и казачества: он им, в общем, так до своей смерти и не доверял.

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Просто «Иудин крест» — это не национальное. И попрекать целый народ личностью предателя, отлученного от церкви митрополитом Киевским и Галицким Иоасафом (Кроковским), было бы страшным оскорблением всего народа.

Но Порошенко словно не понимает этого. И упорно возводит генеалогию нынешних «политических украинцев» к холуям нацистских преступников, проигравших во Второй мировой войне. А это хуже, чем преступление. Это просто глупость. Потому как проиграли — безо всякой надежды на реванш — даже не холуи, а их хозяева.

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Подозреваю, что при таком подходе ко Второй мировой пребывание мемориала в честь АТО в музее с подобной ориентацией будет выглядеть оскорбительно для самих карателей. Ибо они все же шли в Донбасс, чтобы побеждать и карать «измену», а не чтобы вшей кормить или по схронам сидеть. А это все-таки несколько иная мотивация.

Хотя, конечно, по факту — тут из песни слова не выкинешь — «по мощам и елей».