Мужчина угнал два Mitsubishi Lancer у петербургской команды по автоспорту

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Санкт-Петербург, 10 мая. Уроженец Псковской области угнал две японские иномарки у команды по автоспорту в Петербурге. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Петербуржец Павел Щ., глава автоспортивной команды, 3 мая обратился в полицию Красногвардейского района с заявлением о том, что с арендуемой командой площадки на Екатерининском проспекте угнали две иномарки Mitsubishi Lancer. Инцидент произошел в промежуток между 20.00 20 апреля и 12.00 2 мая.

Через несколько дней в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан уроженец Псковской области Владислав Г. 1991 г.р. В отношении него возбуждено уголовное дело. Вина подтверждается признанием, вещественными доказательствами и показаниями свидетелей. Мужчина находится под подпиской о невыезде.