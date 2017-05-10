Московский зоопарк дарит скидку посетителям с особенными фамилиями

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Москва, 10 мая. Московский зоопарк предоставит 40-процентную скидку на билет посетителям с «птичьими» фамилиями. Акция продлится с 17 по 21 мая, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Чтобы получить скидку, обладателям особенных фамилий достаточно предъявить любой документ, удостоверяющий личность. Отметим, что акцию приурочили к открытию выставки «Голуби Московского зоопарка», в рамках которой посетителям покажут более 20 пород домашних голубей. Кроме того, перед зрителями впервые предстанет узбекский космоногий голубь породы капкан-чинны, передает «Вечерняя Москва».

Добавим, ранее столичный зоопарк запустил еще одну выгодную акцию. Жители и гости столицы смогут до конца лета посетить зоосад с 7.30 утра и заплатить за входной билет 300 рублей вместо 500.