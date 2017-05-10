Литва построит на границе с России забор длиной 45 км

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Вильнюс, 10 мая. На строительство стены на границе с Россией Латвия собирается потратить 1,335 млн евро. Эта сумма значится в договоре, который заключили власти соседнего с РФ государства с исполнителем работ. Такую информацию сообщили журналистам в службе охраны государственной границы Латвии.

Деньги будут выделены из государственного бюджета, а сам забор должен быть выстроен к концу текущего года. Его протяженность составит 45 километров, а высота — 2 метра. Его возведут на сухопутном участке границы с Калининградской областью. Вильнюс считает, что эта стена усилит безопасность государства, а также внешних границ ЕС.