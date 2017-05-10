Apple купила создателя устройств для нормализации сна Beddit

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Нью-Йорк, 10 мая. Американская корпорация Apple приобрела финскую компанию Beddit, которая занимается разработкой устройств для отслеживания сна.

Пользователи гаджетов уже получили уведомления о новой политике использования их персональных данных. Они будут обрабатываться и храниться на серверах компании Тима Кука.

Финская компания Beddit была образована в 2007 году. Стартапу удалось привлечь около трех с половиной млн долларов инвестиций.

Beddit производит гаджет, который представляет собой набор сенсоров в виде полоски, фиксирующейся в крови. Прибор собирает разную информацию о сне пользователя. Девайс также замеряет пульс и температуру во время ночного отдыха. Он фиксирует дыхание и движения в кровати.

Стоимость такого прибора — 1500 долларов.