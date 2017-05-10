Сенатор Рязанский о налоге на малодетных: Это пережиток прошлого

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‍Директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину проект концепции федерального закона, который предусматривает налог на малодетность. Об этом сообщает газета «Известия». Чтобы прояснить ситуацию, корреспондент Федерального агентства новостей обратился за комментарием к председателю Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерию Рязанскому.

Сообщается, что проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей» был разработан с целью поддержания этой категории. На ее долю приходится пятая часть всех детей в Российской Федерации.

Согласно проекту, рассматривается возможность введения налога на малодетных. Однако его размер в настоящий момент не оговаривается.

Кроме того, проект, помимо налога на малодетность, предусматривает меры, которые поощряют многодетные семьи. Например, приравнивание деятельности по воспитанию детей к трудовому стажу, а также представление права на бесплатное получение земли с коммуникациями.

Крупнов, комментируя проект, сообщил о намерении повысить статус многодетных семей, что в свою очередь коренным образом должно изменить демографическую ситуацию в России к 2030 году. По его словам, этот проект обсуждался с ассоциациями многодетных семей в различных субъектах. «Все его поддержали».

Согласно новой концепции, как поясняет Юрий Крупнов, многодетные семьи будут условно разделяться на три группы, в числе которых состоятельные, малоимущие и зажиточные семьи. Поддержка будет направлена именно нуждающимся в ней категориям.

По словам Крупнова, если проект концепции будет утвержден, каждый месяц семьям, у которых три-четыре ребенка, будет выплачиваться 25 тысяч рублей. Те, кто воспитывают больше семи, — 100 тысяч рублей.

«Я больше чем уверен, что никакого налога для малодетных семей не будет. Это пережиток прошлого. Что касается оказания поддержки многодетным семьям, это продолжение разговоров о теме демографии в рамках поддержки многодетных семей. Вообще, демография — многогранный процесс, и здесь нельзя говорить только о поддержке многодетных семей. Здесь очень много факторов. Нужно заботиться и здоровье нации, и о здоровье подрастающего поколения. Необходимо также позаботиться о продолжительности жизни старшего поколения. Это многофакторная вещь, которая касается не только проблем многодетных семей. Безусловно, одна из тем — расширение участия государства в поддержке многодетных семей. Поддержка и сейчас есть: моральные и материальные формы. Автор проекта предлагает расшить эти формы. Здесь все нужно просчитывать, анализировать возможности страны, есть ли такие ресурсы у бюджета. С точки зрения поддержки многодетных семей, конечно, это один из факторов решения проблем демографии. Тем более, что мы такой курс взяли и многодетные семьи поддерживаются и по линии федеральных органов власти, и по линии федеральных и региональных программ. То, что материнский капитал уже стал фактором, который серьезно повлиял на демографическую политику, очевидно. Я думаю, что речь идет о следующих этапах развития системы поддержки многодетных семей», — пояснил Валерий Рязанский.

По словам сенатора, материнский капитал будет действовать еще в течение двух лет. За это время нужно проанализировать, выявить все то, что уже сделано, какой получен эффект. Кроме того, проанализировать все плюсы и минусы той системы поддержки, которая уже осуществляется.

«Необходимо спросить ученых, демографов и социологов о результатах. И уже на основании проведенного анализа делать следующие шаги в вопросах демографии. Демография — это очень непростая материя. Здесь нет простых, однозначных решений. Это вопрос многофакторной политики. Здесь нужно учитывать и безопасность на дорогах, и продолжительность жизни, и социальные условия жизни, и заселенность территорий, и качество воды и питания. Это вопросы лекарственного обеспечения, вопросы сопровождения детства, оказания поддержки молодым семьям. Помощь может оказываться при рождении первого ребенка, когда происходят самые сложные процессы в семье», — резюмировал Валерий Рязанский.