Путин подписал указ об ограничении митингов во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018

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Москва, 10 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому на время проведения Кубка конфедераций 2017 года и мундиаля 2018 года в России вводится ограничение на проведение митингов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Митинги, демонстрации и прочие акции, которые не имеют никакого отношения к футбольным мероприятиям, должны проводиться лишь в тех местах, которые согласуют местные власти вместе с представителями Федеральной службы безопасности, говорится в тексте указа.

Кроме того, вводится запрет на алкогольную продукцию в стеклянной таре.

Отметим, что ограничения вступают в силу с 1 июня по 12 июля 2017 года в столице, Петербурге, Казани и других городах, которые принимают указанные спортивные мероприятия.

Ранее Путин поручил усилить безопасность на время проведения Кубка конфедераций и первенства мира по футболу.