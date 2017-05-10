Сирия станет главной темой встречи Трампа и Лаврова

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Москва, 10 мая. Сирия станет главной темой встречи президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Лавров прибывает в американскую столицу с российским планом прекращения насилия в Сирии после того, как на минувшей неделе было достигнуто соглашение между Россией, Ираном и Турцией», — передает агентство АР.

Известно, что стороны обсудят запуск четырех зон деэскалации в Сирии. Особое внимание будет уделено согласованию позиции в администрации Трампа. Отмечается, что США убеждены, что эти зоны «не будут покрывать территории, где руководимая США коалиция ведет борьбу против ИГ* (запрещенная в России террористическая группировка . — Прим. ФАН)».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что обстановка в зонах деэскалации в Сирии остается стабильной.

* Организация запрещена на территории РФ.