Курды назвали «историческим» решение США о поставках им вооружения

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Дамаск, 10 мая. Отряды народной самообороны курдов (YPG) в Сирии поддержали решение США о поставках им вооружения для борьбы с «Исламским государством»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ).

По мнению курдов, это поможет им играть более влиятельную роль в борьбе с терроризмом.

«Мы считаем, что отныне и после этого исторического решения YPG будет играть более сильную, более влиятельную и более решающую роль в борьбе с терроризмом быстрыми темпами», — заявил Reuters представитель курдов.

Накануне сообщалось, что Вашингтон намерен вооружить курдские формирования для более успешного наступления на ИГ в Ракке.

* Организация запрещена на территории РФ.