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Общество
Путин поручил Медведеву подготовить предложения по передаче земель ЖСК

Путин поручил Медведеву подготовить предложения по передаче земель ЖСК

11:31  10 Мая 2017
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Путин поручил Медведеву подготовить предложения по передаче земель ЖСК

Москва, 10 мая. Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по расширению вовлечения в оборот земельных участков для жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) в регионах и муниципалитетах.

Глава государства Владимир Путин назначил премьера Дмитрия Медведева и главу АИЖК Александра Плутника ответственными по разработке предложений по расширению оборота земельных участков, находящихся в собственности муниципалитетов и субъектов РФ для последующего строительства жилья путем создания ЖСК. 

Об этом говорится в списке поручений президента на сайте Кремля. Правительство обязано представить соответствующие предложения до 15 июня с учетом опыта единого института развития в сфере жилого строительства.​

Ирина Селезнева
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