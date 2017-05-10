Путин поручил Медведеву подготовить предложения по передаче земель ЖСК

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Москва, 10 мая. Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по расширению вовлечения в оборот земельных участков для жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) в регионах и муниципалитетах.

Глава государства Владимир Путин назначил премьера Дмитрия Медведева и главу АИЖК Александра Плутника ответственными по разработке предложений по расширению оборота земельных участков, находящихся в собственности муниципалитетов и субъектов РФ для последующего строительства жилья путем создания ЖСК.

Об этом говорится в списке поручений президента на сайте Кремля. Правительство обязано представить соответствующие предложения до 15 июня с учетом опыта единого института развития в сфере жилого строительства.​