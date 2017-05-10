Работу вытрезвителей планируют возобновить в Петербурге

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Санкт-Петербург, 10 мая. В Петербурге хотят возобновить работу вытрезвителей. Об этом Смольный уведомлял районные власти. Правда, пока неизвестно, когда конкретно они начнут работу, кто их будет «обслуживать», а также размер «тарифов». Предполагают, что создание их будет финансироваться из социального бюджета.

Напомним, вытрезвители предназначались для помещения граждан в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести до полного их вытрезвления. В России закрыты все вытрезвители с 2011 года. Их функции переданы от МВД в медицинские учреждения, из-за чего на врачей стали чаще нападать граждане, находящиеся в неадекватном состоянии. Кроме того, опасности стали подвергаться и остальные пациенты больниц, которые проходят лечение по другим показателям.

Некоторые бывшие республики СССР (например, Белоруссия, Казахстан и Молдавия) до сих пор практикуют использование «приюта для пьяных».