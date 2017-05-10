Ученые раскрыли секрет картофельной диеты

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Нью-Йорк, 10 мая. Американские ученые выяснили, что картофель не всегда приводит к набору лишнего веса. В ходе исследования им удалось выяснить, что в картофеле есть определенные микроэлементы, помогающие привести фигуру в норму.

В эксперименте приняли участие 90 человек. Всем добровольцам предлагали сразу несколько видов диет. Первая группа придерживалась низкокалорийного питания, а вторая ела по семь килограмм картофеля в неделю. Спустя некоторое время стало понятно, что люди, которые активно употребляли картофель, сбросили лишние килограммы.

Как рассказала диетолог Ольга Расхлыбина изданию "Политэксперт", картофельная диета действительно помогает, если употреблять продукт в правильной дозировке. Если человек будет есть сразу по два килограмма картофеля, он начнет толстеть буквально на глазах, считает эксперт. Однако меньшая дозировка не сможет испортить фигуру.