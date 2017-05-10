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Общество
Ученые раскрыли секрет картофельной диеты

Ученые раскрыли секрет картофельной диеты

12:23  10 Мая 2017
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Ученые раскрыли секрет картофельной диеты

Нью-Йорк, 10 мая. Американские ученые выяснили, что картофель не всегда приводит к набору лишнего веса. В ходе исследования им удалось выяснить, что в картофеле есть определенные микроэлементы, помогающие привести фигуру в норму.

В эксперименте приняли участие 90 человек. Всем добровольцам предлагали сразу несколько видов диет. Первая группа придерживалась низкокалорийного питания, а вторая ела по семь килограмм картофеля в неделю. Спустя некоторое время стало понятно, что люди, которые активно употребляли картофель, сбросили лишние килограммы.

Ученые раскрыли секрет картофельной диеты

Как рассказала диетолог Ольга Расхлыбина изданию "Политэксперт", картофельная диета действительно помогает, если употреблять продукт в правильной дозировке. Если человек будет есть сразу по два килограмма картофеля, он начнет толстеть буквально на глазах, считает эксперт. Однако меньшая дозировка не сможет испортить фигуру.

#диета #картофель
Дима Оленин
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