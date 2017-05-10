Труп пропавшей полгода назад женщины выловили в озере в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 10 мая. В озере в Ленинградской области обнаружили труп пропавшей в декабре прошлого года женщины.

Как сообщили источники ФАН, 6 мая поступило сообщение о том, что у берега озера Суходольского, расположенного в районе поселка Громово Приозерского района Ленобласти, был найден труп неизвестной женщины. На вид ей 40-45 лет. Волосы рыжие. На шее — цепочка из желтого металла.

Женщина была одета в плащ на пуговицах черного цвета с леопардом.

Видимых повреждений на теле обнаружено не было.

Пропавшей могла быть Ирина К. 1972 года рождения, которую разыскивают с 20 декабря 2016 года.