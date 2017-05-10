Сирия: обстановка в зонах деэскалации остается стабильной

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Москва, 10 мая. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии остается стабильной. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

Несмотря на то, что в указанных районах периодически слышна стрельба, обстановка в целом оценивается как стабильная. За минувшие сутки семь раз стреляли в провинции Дамаск, четыре раза в Латакии и один раз в Хаме.

Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии был подписан по итогам встречи в Астане, которая прошла 3-4 мая 2017 года. Странами-гарантами выступили Россия, Турция и Иран. Всего таких зон четыре: провинция Идлиб и прилегающие территории соседних провинций, часть провинции Хомс, Восточная Гута Дамаска и юг Сирии (Даръа и Кунейтра).