Киевляне: примирения с неонацистами не будет, а Донбасс поступает правильно, защищаясь от них

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Киев, 10 мая. Утверждения украинских СМИ о том, что 9 мая в Киеве отметили всего 200-300 человек, опровергаются свидетельствами очевидцев и видеозаписями корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Колонна демонстрантов составила не менее пяти тысяч человек, из которых большая часть прорвалась через кордоны неонацистов от станции метро «Арсенальная» до парка Вечной славы, возложив цветы к Вечному огню.

Корреспондент ФАН побеседовал с участниками марша об итогах праздника на Украине и о расколе общества.

Участники акции Александр и Владимир, оба жителя Киева, пенсионеры, так объяснили ситуацию в стране.

- Празднование 9-е мая наглядно показало патриотизм нашего народа, который действительно любит этот праздник. И спасибо нашим дедам, что они отвоевали страну от национал-фашистов, - объяснил Александр.

- Огорчает то, что нацисты сейчас снова подняли головы. Эти провокаторы, пытаются исказить праздник, делают провокации, вы сами видите. Вот это оскорбляет достоинство людей и оскорбляет память погибших, рассказал Владимир.

- Вчера президент говорил о примирении, оно возможно?

- А с кем примирение? Если примирение как вчера в Днепропетровске, разве это может быть примирение: «москаляку на ножи»? Это какое примирение? Это разве примирение? Разве в библии говорится, что примирение - это на ножи какого-то человека?

- Президент Порошенко имел ввиду ветеранов УПА* (запрещено в РФ) и ветеранов Советской армии.

- Нет, это невозможно, это просто невозможно.

--Если идет колонна с флагами черно-красными и говорят «москаляку на ножи», это не примирение, это агрессия.

- Получается, Украина расколота?

- Страна очень сильно расколота. А потом другая сторона - на Донбассе ЛНР-ДНР, там люди защищают свою землю, - объяснил Владимир.

- Да, они защищают свою родину. Я бы тоже защищал, если бы на Киев пошли какие-то с запада, там поляки, немцы, латыши. Я бы тоже взял оружие и защищал свою землю, - заявил Александр.

Напомним, всего в памятных мероприятиях в День победы на Украине приняли участие 50 тысяч человек, за порядком следили 30 тысяч полицейских. В День Победы в стране не было запланировано никаких официальных торжественных мероприятий.

* Организация запрещена на территории РФ.