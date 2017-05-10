Рокировка на тренерском мостике: баскетбольная «Парма» получит нового наставника

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Пермь, 10 мая. Новый тренер возглавит баскетбольный клуб «Парма» в следующем сезоне, а российский специалист Вячеслав Шушаков, который занимал эту должность в течение последних пяти лет, скорее всего, будет ассистентом. Об этом рассказал генеральный директор пермского клуба Александр Башминов.

«Парма» продолжит выступление в Единой лиге ВТБ, поэтому у клуба стабильное будущее, убежден Башминов. Он также отметил, что этот сезон стал для команды испытанием на прочность. По результатам сезона стало понятно, что игрокам и тренерам необходимо больше уверенности, сообщает агентство URA.RU.

Напомним, в прошлом сезоне пермский коллектив сумел одержать одну победу — пермяки обыграли «Цмоки-Минск». В Кубке России баскетболисты завоевали бронзовые награды.