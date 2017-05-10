На авиабазе «Хмеймим» в Сирии прошел Парад Победы

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Хмеймим, 10 мая. Парад Победы прошел 9 мая на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.

В честь 72-й годовщины победы под фашизмом в Великой Отечественной войне на сирийской авиабазе прошел Парад Победы. В праздничном мероприятии приняли участие российские военные и боевая техника, которые прошлись по летному полю под звуки военного оркестра.

Командование российского центра по примирению сторон, а также гости торжества разместились на импровизированной трибуне сирийского аэродрома. Мимо них маршем прошли батальоны морской пехоты и летчики. Некоторые из них только прибыли с боевых заданий и даже не успели надеть парадную форму.

Прошедший День Победы в столице стал самым холодным с 1945 года. Кроме того, из-за низкой облачности пришлось отменить выступление экипажей ВКС РФ.