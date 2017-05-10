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Москва, 10 мая. Нынешнему «Спартаку» необходимо усиление, в противном случае он не сможет достойно выступить в Лиге чемпионов. Такого мнения придерживается заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец.

По его словам, сейчас красно-белые должны продолжать идти вперед, не зацикливаясь на достигнутом успехе. «Также хочу отметить, что сегодняшний «Спартак» не готов конкурировать в Лиге чемпионов. Команде обязательно нужно усиление, причем очень важна системность подбора игроков, а то может получиться, как в «Зените» при Мирче Луческу», — сказал Бышовец в интервью газете «Известия».

Специалист также поделился своим видением «спартаковского духа». Бышовец полагает, что дух — это порог терпения, и именно в этом компоненте московская команда была особенно сильна. Также он отметил работу главного тренера красно-белых Массимо Карреры и его умение создавать в команде атмосферу и особую ауру.

Напомним, «Спартак» досрочно оформил чемпионский титул после поражения «Зенита» в игре с «Тереком». Тем самым он обеспечил себе посев в первой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов.