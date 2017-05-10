Продажи Volkswagen в России демонстрируют рекордные показатели

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Москва, 10 мая. Немецкая компания Volkswagen заявила о стремительном росте продаж своих автомобилей на российском рынке. Такова данные пресс-службы представительства концерна в РФ. За первые три месяца текущего года в РФ достигнут рекорд: только за апрель было реализовано 7,2 тысячи машин этого бренда, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же за первый квартал автомобили марки Volkswagen купили 25 тысяч россиян.

В безусловные лидеры выбилась модель Polo, которую собирают в Калуге. Ее новыми владельцами в прошлом месяце стали свыше 4 тысяч человек. Растет популярность и кроссовера Tiguan — за апрель продано 2,3 тысячи машин.