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Украина
Киев просит у России «вернуть» Крым, Донбасс и Кубань

Киев просит у России «вернуть» Крым, Донбасс и Кубань

13:43  10 Мая 2017
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Губа не дура: украинский министр потребовал от России «вернуть» Кубань

Киев, 10 мая. Авиасообщение между Россией и Украиной будет восстановлено только после «возвращения» Кубани и «других украинских территорий» под контроль Киева. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. 

В интервью «РБК-Украина» чиновник назвал условия возобновления авиасообщения между Россией и Украиной. 

«Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время», — заявил министр. 

Киевское руководство продолжает считать Крым украинской, но «временно оккупированной» территорией. Между тем, Крым вошел в состав России по результатам референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за возвращение полуострова в РФ. Что касается Донбасса, то Москва не высказывала никаких территориальных претензий и, наоборот, неоднократно отмечала, что регион является украинской территорией. 

#украина #кубань #омелян
Владимир Багров
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