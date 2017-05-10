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Общество
Экс-главу «Татфондбанка» экстренно госпитализировали из СИЗО

Экс-главу «Татфондбанка» экстренно госпитализировали из СИЗО

11:07  10 Мая 2017
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Экс-главу «Татфондбанка» экстренно госпитализировали из СИЗО

Москва, 10 мая. Экс-руководитель «Татфондбанка» Роберт Мусин по причине ухудшения здоровья экстренно госпитализирован из Следственного изолятора.

Стоит отметить, что охрана Мусина была обеспечена в соответствии с нормами действующего законодательства, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что в отношении экс-главы банковского учреждения было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Согласно версии следствия, летом прошлого года сотрудники «Татфондбанка» предоставили Центральному банку России поддельные документы о наличии высоколиквидных активов.

Следственный комитет России полагает, что это было сделано для получения кредита и хищения денежных средств.

#сизо #мусин #татфондбанк
Дана Балан
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