Экс-главу «Татфондбанка» экстренно госпитализировали из СИЗО

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Москва, 10 мая. Экс-руководитель «Татфондбанка» Роберт Мусин по причине ухудшения здоровья экстренно госпитализирован из Следственного изолятора.

Стоит отметить, что охрана Мусина была обеспечена в соответствии с нормами действующего законодательства, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что в отношении экс-главы банковского учреждения было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Согласно версии следствия, летом прошлого года сотрудники «Татфондбанка» предоставили Центральному банку России поддельные документы о наличии высоколиквидных активов.

Следственный комитет России полагает, что это было сделано для получения кредита и хищения денежных средств.