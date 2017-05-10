Росавиация: Частные АУЦ больше не будут готовить коммерческих пилотов с нуля

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Москва, 10 мая. Росавиация подтвердила информацию о том, что частные авиационно-учебные центры больше не будут готовить с нуля коммерческих пилотов, сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей советник руководителя ведомства Сергей Извольский.

Обучение на пилота коммерческой авиации с нуля будет проводиться только в государственных учреждениях. «В АУЦ обучают на частных пилотов, там могут переобучать с одного типа воздушного судна на другой, — рассказал советник руководителя Росавиации Сергей Извольский. — В АУЦ не обучают на коммерческих пилотов, которые работают в авиакомпаниях и заняты перевозкой пассажиров. На сегодняшний день ни у одного АУЦ нет утвержденной программы обучения на коммерческих пилотов. Их утверждает Росавиация. Поэтому АУЦ, в принципе, не могут обучать на коммерческих пилотов. Частные пилоты – пожалуйста. Переобучать коммерческого пилота с аэробуса на Боинг – пожалуйста. Но обучать на коммерческого пилота с нуля, сейчас ни один АУЦ не может».

Советник руководителя Росавиации Сергей Извольский также подтвердил, что все пилоты, лишенные свидетельств, нарушили законодательство.«Большая часть летчиков, лишенных свидетельств, обучалась в авиационных учебных центрах, — сказал собеседник. — Что еще важнее – многие из них предоставили подложные документы. У кого-то была приписка по налету, у кого-то вместо четвертого уровня ИКАО по знанию английского языка, был второй уровень. У третьих были подделаны медицинские документы о состоянии здоровья».