Аваков уволил начальников полиции Днепра после беспорядков 9 мая

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Киев, 10 мая. Глава МВД Украины Арсен Аваков уволил полицейских после рассмотрения дела по провокациям в Днепре.

На своей странице в социальной сети Facebook Аваков сообщил, что утром был подписан указ об увольнении начальника управлении полиции Днепровской области генерала Репешко, а также начальника городского управления Днепра полковника Бидыло.

Кроме того, Аваков направил в Днепр комиссию во главе с председателем ДВБ Нацполиции Ковалем. Создана специальная группа для расследования действий лиц, в рамках возбужденных уголовных дел.

Ранее сообщалось, что 14 человек пострадали в результате потасовок во время празднования Дня Победы в украинском Днепре. Среди пострадавших есть восемь участников мероприятия и шесть полицейских. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По словам народного депутата Украины Антона Геращенко, ряд полицейских действовали с нарушением закона «О полиции», применяя силу сверх меры. Кроме того, некоторые правоохранители не реагировали на нарушения общественного порядка.

9 мая во время шествия участников акции «Никто не забыт, ничто не забыто» из офиса запрещенной в РФ Организации украинских националистов (ОУН) начали бросать шарики с краской, яйца, картофель и палки. В акции приняли участие около 800 человек, среди них были сотрудники полиции и журналисты. В результате нападения пострадал один правоохранитель — в него бросили дымовую шашку.