Путин поручил ввести обязательную сертификацию коммунальных счетчиков

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Москва, 10 мая. Необходимо обеспечить внесение поправок в закон об обязательной сертификации счетчиков ЖКХ в России, заявил президент России Владимир Путин.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на установление обязательной сертификации приборов и средств учета коммунальных ресурсов», — цитируют президента России в пресс-службе Кремля.

Правительство страны должно выполнить поручение президента до 1 сентября текущего года.

Ранее Путин поручил усилить меры безопасности на Кубке конфедераций-2017 и Чемпионате мира по футболы в 2018 году, которые пройдут на территории России.