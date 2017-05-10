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Политика
Путин поручил ввести обязательную сертификацию коммунальных счетчиков

Путин поручил ввести обязательную сертификацию коммунальных счетчиков

11:09  10 Мая 2017
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Путин потребовал внести поправки по сертификации счетчиков ЖКХ в России

Москва, 10 мая. Необходимо обеспечить внесение поправок в закон об обязательной сертификации счетчиков ЖКХ в России, заявил президент России Владимир Путин.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на установление обязательной сертификации приборов и средств учета коммунальных ресурсов», — цитируют президента России в пресс-службе Кремля.

Правительство страны должно выполнить поручение президента до 1 сентября текущего года.

Путин потребовал внести поправки по сертификации счетчиков ЖКХ в России

Ранее Путин поручил усилить меры безопасности на Кубке конфедераций-2017 и Чемпионате мира по футболы в 2018 году, которые пройдут на территории России.

#путин
Катерина Тимошенская
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