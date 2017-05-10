МТС протестирует оборудование в рамках реализации закона Яровой

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Москва, 10 мая. Российская телекоммуникационная компания МТС готовит в одном из крупных городов пилотную зону для тестирования оборудования в рамках реализации закона Яровой.

Операторы связи и Интернет-компании согласно так называемому «пакету Яровой» обязаны хранить текстовые сообщения, голосовые данные, картинки, видео пользователей в течение обозначенного периода времени. В этой связи МТС готовит пилотную зону для тестирования соответствующего оборудования в рамках реализации требований по «пакету Яровой», пишут «Ведомости», ссылаясь на свои источники. Отметим, что законодательная норма о хранении пользовательских данных вступает в силу с 1 июля 2018 года.​