ФИФА заинтересовалась трансфером Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед»

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Манчестер, 10 мая. Международная федерация футбола (ФИФА) проводит расследование трансфера хавбека Поля Погба из итальянского «Ювентуса» в клуб Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает агенство AFP.

Напомним, 24-летний француз перешел в стан красных дьяволов летом прошлого года, а трансфер стал самым дорогим в истории мирового футбола и составил 105 млн евро.

Представитель полузащитника Мино Райола неплохо заработал на сделке — его комиссионные составили 49 млн евро, поскольку агент представлял интересы обоих клубов и самого футболиста, пишет газета «Известия».

Таким образом, дорогостоящий переход обошелся манчестерским боссам в 127 млн евро, из которых только 78 млн евро ушло туринскому «Ювентусу».

Отмечается, что сам Райола мог не уведомить английскую сторону о том, что работает также на итальянскую команду, что, к слову, категорически запрещено местными законами.