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Украина
Гонтарева назначила врио председателя НБУ перед уходом в отставку

Гонтарева назначила врио председателя НБУ перед уходом в отставку

17:24  10 Мая 2017
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Гонтарева назначила врио председателя НБУ перед уходом в отставку

Киев, 10 мая. Первый зампредседателя Национального банка Украины Яков Смолий назначен и.о. главы НБУ с 11 мая. У нынешнего руководителя учреждения Валерии Гонтаревой сегодня последний рабочий день, после чего она отправится в вынужденный отпуск.

На сайте НБУ уточняется, что Гонтарева пробудет в вынужденном отпуске, пока Верховная рада не примет решение о ее отставке. До назначения нового председателя Нацбанка исполнять  обязанности главы регулирующего органа будет Смолий.

Ранее Гонтарева заявила, что давно известила Международный валютный фонд о своей отставке. По ее словам, в МВФ не очень обрадовались такому повороту событий.

Алексей Громов
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