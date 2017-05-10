Лавров рассказал о манере общения Путина и Трампа

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Москва, 10 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал телефонные контакты президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив, что они были лишены искусственности и нацелены на развитие отношений.

Кремль и Белый дом уже установили контакт. Речь идет о трех телефонных разговорах президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа, об этом сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Они были очень насыщенными, очень конкретными, лишенными какой-либо искусственности и нацеленными на то, чтобы наши отношения развивать в интересах и России, и США, и в интересах всего мирового сообщества», — прокомментировал высокопоставленный дипломат. Напомним, что в ходе телефонного общения 2 мая главы двух стран обсудили координацию РФ и США в контексте борьбы с терроризмом и разрешении сирийского кризиса, ситуацию вокруг КНДР.​