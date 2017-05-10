Основатель жанра Dream House умер в Испании в возрасте 47 лет

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Барселона, 10 мая. Основатель музыкального жанра Dream House Роберт Майлз умер в возрасте 47 лет.

Настоящее имя известного на весь мир итальянского диджея и композитора — Роберто Кончина. Итальянец умер в Испании в возрасте 47 лет. Отмечается, что в последние годы музыкант сильно болел.

Майлза считают основателем такого музыкального направления как Dream House. Он стал знаменит на весь мир благодаря свое работе Children, созданной в 1994 году. Запись стала платиновой в Великобритании и Германии, а также золотой во многих других странах.

Ранее, 7 мая, известный китайский математик У Вэньцзюнь скончался в возрасте 97 лет.